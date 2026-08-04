Собянин: Новый корпус Склифа расширит возможности высокотехнологичной помощи

По его словам, высокотехнологичную помощь в центре получают не только москвичи, но и пациенты из разных регионов нашей страны - за 10 лет это больше восьми тысячи человек. При этом врачи сочетают радиохирургию с традиционными методами лечения, а оборудование для сверхточных процедур постоянно обновляется.

Градоначальник отметил, что центр радиохирургии — это единственное подразделение в системе московского здравоохранения, в оснащение которого входит установка «Гамма-нож». Данная технология позволяет лечить опухоли головного мозга, сосудистые патологии и ряд функциональных заболеваний. При этом необходимости в открытых операциях, разрезах и наркозе нет, так как воздействие направлено только на патологический очаг. Благодаря этому госпитализация занимает всего на один день. Пациент во время процедуры находится в сознании, а после лечения сразу возвращается к обычной жизни.

Мэр указал, что ежегодно в центр по направлению специалистов обращаются порядка 800 граждан. Индивидуальная тактика лечения подбирается с учётом особенностей каждого пациента. А современное МРТ, навигационные технологии и гамма-нож позволяют воздействовать на патологический очаг с точностью до миллиметра.

Глава столицы напомнил, что продолжается строительство нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Его площадь превысит 150 тысяч квадратных метров. В нём создадут максимально комфортные условия для лечения пациентов и работы команды профессионалов.

«После его открытия центр радиохирургии переедет в новое здание и получит самое современное оборудование, включая установку «Кибернож», — добавил он, подчеркнув, что строительство нового корпуса планируется завершить в 2028 году.

Собянин сообщил, что если гамма-нож применяется исключительно для лечения внутричерепных образований, то кибернож позволяет воздействовать на патологии всей центральной нервной системы. За счёт этого возможности высокотехнологичной медицинской помощи будут расширены, к тому же повысится её доступность для москвичей.

Он также указал, что развитие высокотехнологичных направлений, таких как радиохирургия, соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель - внедрение современных медицинских решений и повышение эффективности лечения.