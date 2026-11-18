На юго-востоке Москвы в районе Лефортово идет строительство восьмиэтажного здания для Таганского и Лефортовского районных судов. Общая готовность объекта равна 45%, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Таможенном проезде строят здание площадью около 21,5 тысячи квадратных метров для работы судей и посетителей Таганского и Лефортовского районных судов. Здесь разместят 36 залов судебных заседаний: 18 – для рассмотрения уголовных дел и 18 – для гражданских. Готовность объекта составляет 45 процентов. Уже завершены конструктив здания и устройство многослойной кровельной системы. На площадке ведется черновая отделка помещений, прокладка инженерных коммуникаций, монтаж светопрозрачных конструкций фасада. Завершить строительство планируется в 2027 году», — рассказал он.



По его словам, около 80% элементов конструкции, среди которых ригели, стеновые панели, балки, приходят с завода уже в готовом виде.



Для внутренней отделки используются отечественные материалы. Так, для облицовки стен предусмотрены стеновые пластиковые панели и керамогранитные плиты, а для потолков – подвесные системы. Санузлы обустраивают с использованием влагостойких панелей и плитки с противоскользящей поверхностью.



Планировка рассчитывается с учетом разделения потока сотрудников и посетителей. Также там будет предусмотрена безбарьерная среда. Объект будет состоять из двух секций.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что здание Таганского и Лефортовского судов будет готово в 2027 году.

