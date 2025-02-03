Заммэра Ефимов объяснил причины запрета микроквартир в Москве
Решение о запрете микроквартир в столице связано с необходимостью соблюдения баланса между количеством жителей и необходимой социальной инфраструктурой, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
«В среднем их сейчас чуть более двух на одну единицу жилой площади, так называемую квартиру. И когда мы считаем количество необходимых мест в садах, в школах, в поликлиниках, считаем транспортную обеспеченность, то стараемся учесть и будущее население, чтобы все жители получили необходимые услуги, в первую очередь социальные», - сказал Ефимов в интервью РИА Новости.
По его словам, из-за возведения микроквартир в Москве растет число жителей, а с обеспечением их в социальной сфере возникают трудности. Чтобы как-то решить возникающую проблему, приходится строить дополнительные объекты и создавать дополнительные места в соц. учреждениях.
Ефимов отметил и так называемые апартаменты, которые активно возводятся в столице. Согласно законодательству, такие объекты являются одной из форм гостиниц, которые предназначены лишь для временного проживания. Покупатели апартаментов в столице проживают в них постоянно, из-за чего возникают запросы на социальные услуги, хотя люди не могут даже прописаться в апартаментах.
Заммэра отметил, что сейчас вопрос с апартаментами держится на особом контроле.
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