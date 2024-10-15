Загрутдинов: Во дворе проблемного ЖК «Легенда» началась укладка асфальта

Генподрядчик ООО «ФЛЭТ и КО» приступил к укладке финишного слоя асфальта возле корпусов проблемного ЖК «Легенда», рассказал глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что комплекс, в котором предусмотрено семь жилых корпусов, расположен в Троицке (ТиНАО).

«Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города», – пояснил Загрутдинов.

По его словам, на объекте уже завершилась установка поливочных кранов. В первом корпусе идет переустройство систем оповещения, а во втором и четвертом корпусах почти закончили отделку. Также в здании продолжаются работы по внутреннему электроснабжению.

На данный момент работу подрядных организаций, которые достраивают жилые комплексы, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту гражданского строительства города Москвы.

Как добавил Загрутдинов, за счет городского бюджета в столице достраивается шесть объектов. Свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

