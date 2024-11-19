Загрутдинов: Вертикальное благоустройство в зоне ЛОС ЖК «Легенда» выполнено на 80%
Вертикальное благоустройство в зоне локальных очистных сооружений (ЛОС) проблемного ЖК «Легенда» в ТиНАО выполнено на 80%, сообщил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в «Дорожную карту» проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры», - рассказал он.
Он отметил, что проект реализуют 342 специалиста, работы ведутся параллельно в каждом корпусе. После завершения строительства 753 дольщика получат квартиры.
Застройщик проекта не справился со своими обязанностями и был признан банкротом в 2018 году. Глава города Сергей Собянин в связи с этим принял решение достроить объект за счет бюджетных средств Москвы.
Загрудтинов добавил, что сейчас город достраивает шесть проблемных объектов, квартиры получат 2,5 тысячи горожан.
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