Загрутдинов: Вертикальное благоустройство в зоне ЛОС ЖК «Легенда» выполнено на 80%

Вертикальное благоустройство в зоне локальных очистных сооружений (ЛОС) проблемного ЖК «Легенда» в ТиНАО выполнено на 80%, сообщил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в «Дорожную карту» проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры», - рассказал он.

Он отметил, что проект реализуют 342 специалиста, работы ведутся параллельно в каждом корпусе. После завершения строительства 753 дольщика получат квартиры.

Застройщик проекта не справился со своими обязанностями и был признан банкротом в 2018 году. Глава города Сергей Собянин в связи с этим принял решение достроить объект за счет бюджетных средств Москвы.

Загрудтинов добавил, что сейчас город достраивает шесть проблемных объектов, квартиры получат 2,5 тысячи горожан.

