Загрутдинов: В проблемном ЖК «Легенда» выполнили техприсоединение КНС

В проблемном ЖК «Легенда» завершили работы по техническому присоединению канализационной насосной станции здания к городской системе канализации, сообщил глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, ЖК, состоящий из семи жилых корпусов, расположен в ТиНАО. Квартиры в нем ожидают 753 дольщика. Новым генподрядчиком выступает ООО «ФЛЭТ и КО».

«Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», – пояснил Загрутдинов.

На данный момент строительные работы завершены в первом и третьем корпусе ЖК, произведена разметка парковочных мест. При этом во втором корпусе занимаются финишной отделкой, в седьмом завершают установку подъемников для маломобильных жильцов. Вместе с тем в четвертом продолжается прокладка кабелей и монтаж плитки в местах общего пользования.

Также ведется работа в зоне локальных очистных сооружений и благоустройство.

В общей сложности в столице за счет городского бюджета достраивают шесть проблемных объектов, квартиры в них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков.

