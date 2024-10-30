Загрутдинов: В Москве началась облицовка лестничных маршей в проблемном ЖК
В Москве на первой и второй секциях проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» началась облицовка лестничных маршей керамической плиткой. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже завершены работы по выравниванию монолитных лестниц в первой, второй и третьей секциях комплекса, также ведется установка балконных дверей. В подземной части комплекса продолжается торкретирование, выполняется монтаж инженерных систем, трассировка вентиляции, устройство ливневой канализации.
«На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», – уточнил глава департамента.
ЖК «Квартал Триумфальный» на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково. Общая площадь комплекса составляет 92 тысячи квадратных метров. Он состоит из жилого корпуса из шести секций и двухуровневого подземного паркинга.
Первоначальный застройщик ЗАО «ФЦСР» был признан банкротом. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств бюджета Москвы.
В настоящее время за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов, в которых свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru