Загрутдинов: Проблемному ЖК «Легенда» присвоили почтовый адрес

Второму, четвертому и седьмому корпусам проблемного жилого комплекса «Легенда» в Троицке присвоили почтовые адреса, до этого их получили первый и третий корпуса, сообщил генподрядчик ООО «ФЛЭТ и КО».

Таблички с адресами в данный момент вывешивают на домах. При этом в первом корпусе все инженерные системы успешно прошли комплексные испытания. Были устранены все замечания по электрощитовым. Ведется предъявление здания эксплуатирующим организациям. Во втором корпусе уже заканчивается финишная отделка в местах общего пользования, исправляются замечания. Также идет уборка территории, прилегающей к корпусу. В третьем корпусе смонтировано семь подъемников для маломобильных граждан из 11. Ведется процесс предъявления инженерных систем управляющей компании.

В четвертом корпусе монтаж плитки в местах общего пользования выполнен на 85%, идет устройство мусоропровода. Специалисты продолжают прокладку кабелей для снабжения вентиляционных установок на кровле. В седьмом корпусе ведутся пусконаладочные работы инженерных систем, монтаж потолка подходит к концу.

Кроме того, во дворе ЖК ведется разметка парковочных мест и укладка финишного слоя асфальта. В зоне локальных очистных сооружений благоустройство выполнено на 90%. На площадке работают 350 человек. Деятельность подрядных организаций, которые ведут достройку ЖК, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что жилой комплекс «Легенда» строится в Троицке (ТиНАО) на 42-м километре Калужского шоссе. В комплексе семь жилых корпусов. Первый, второй, третий, четвертый и седьмой корпуса рассчитаны на 1073 квартиры, их общая площадь составляет порядка 85 тысяч «квадратов». В ЖК своих квартир ожидают 753 дольщика.

Застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками, в марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин решил достроить проблемный ЖК за счет средств столицы. Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство в июле 2021 года. Полномочия по завершению возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств переданы Департаменту гражданского строительства столицы. Загрутдинов подчеркнул, что сейчас за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

