Загрутдинов: На стилобате проблемного ЖК «Академ Палас» началась укладка брусчатки

На стилобате проблемного жилого комплекса «Академ Палас» началась укладка брусчатки, сообщил генподрядчик ООО «ФЛЭТ и Ко».

Вместе с устройством пешеходных зон рабочие заканчивают заливку опор уличного освещения, устройство бордюров и отсыпку пеностеклом, ведется бетонирование. В атриуме закончили монтаж двух эскалаторов, специалисты устанавливают поручни и ограждения, со стороны корпуса А продолжается устройство эскалатора.

Кроме того, в паркинге продолжается монтаж инженерных систем и отделка технических помещений. На -4 этаже заканчивается бетонирование полов, на -2 этаже завершаются работы по заливке пола полимерным покрытием. В подземной части ЖК ведется подготовка к подаче тепла.

Также было закончено бетонирование рампы в корпусе Б, специалисты ведут подготовку к аналогичным работам на основной рампе. Во дворе ЖК заканчивается устройство наружных сетей, началась прокладка второй линии системы электроснабжения со стороны атриума. На корпусе А провели демонтаж строительных лесов до 14-го этажа. Облицовка фасада завершается в зоне подъемника на корпусе Б, ведется подготовка к поэтапному демонтажу строительных лесов.

Монтаж потолков продолжается во всех жилых помещениях, ведутся облицовка полов плиткой и малярные работы в местах общего пользования. На входных группах заканчиваются монолитные работы, в ряде из них продолжается облицовка керамогранитом. Всего на площадке работают 819 человек. Деятельность подрядных организаций, которые ведут достройку объекта, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков.

Глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что «Академ Палас» является одним из старейших долгостроев столицы. Он напомнил, что ЖК строится на западе города в районе Тропарево-Никулино на проспекте Вернадского. В трех корпусах-башнях, которые объединены стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь ЖК составляет свыше 200 тысяч «квадратов», в нем ожидают квартиры 243 дольщика.

Застройщик АО «ОСК» не смог реализовать проект, монолитные и кладочные работы были выполнены лишь частично. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет городских средств.

Функции и полномочия, связанные с окончанием строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту гражданского строительства столицы. На сегодняшний день силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

