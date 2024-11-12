Загрутдинов: На проблемном ЖК «Академ Палас» демонтировали все башенные краны

На корпусе Б проблемного жилого комплекса «Академ Палас» демонтировали башенный кран, до этого был демонтирован подъемник, сообщил генподрядчик ООО «ФЛЭТ и Ко».

Рабочие начали демонтаж фундамента башенной плиты для устройства коммуникаций. На корпусе функционируют два извозных лифта, которые возят материалы и рабочих. Во всех корпусах комплекса и в паркинге проводят отделочные работы. Также выполняется подготовка к подаче тепла на жилые этажи, заканчивается монтаж дверей на переходных балконах. На жилых этажах всех корпусов закончен монтаж инженерных систем, кроме слаботочных сетей. Выполнен монтаж оборудования электрощитовых.

На корпусах А и Б монтируют каркасы под остекление пожарных лестниц. На корпусах А и В в местах демонтированного подъемника выполнили остекление, проводится устройство фасада. На корпусе Б завершены кровельные работы на 34 этаже. Рабочие монтируют кронштейны для устройства вентилируемого фасада.

На стилобате проводится отсыпка пеностекла для утепления и установка бордюрного камня для благоустройства. Кроме того, монтируются опоры наружного освещения. В районе атриума установили оборудование канализационной насосной станции. Остекление на атриуме закончили на втором и третьем этажах. Продолжается бетонирование входных групп, отделка гранитом ведется на восьми входных группах. В подземной части на -4 этаже специалисты делают стяжку пола. На строительной площадке работают 1078 человек.

Деятельность подрядных организаций, которые осуществляют достройку объекта, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков. Глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что ЖК строится на западе Москвы в районе Тропарево-Никулино на проспекте Вернадского. В трех корпусах-башнях, которые объединены стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь ЖК составляет свыше 200 тысяч «квадратов». Квартиры в «Академ Палас» ждут 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал этого года.

Застройщик АО «ОСК» не смог закончить проект, частично были выполнены только кладочные и монолитные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение завершить строительство ЖК за счет средств столицы. Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, были переданы Департаменту гражданского строительства столицы. Загрутдинов подчеркнул, что силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

