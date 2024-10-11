Загрутдинов: Москва за последние годы построила семь школ-гигантов

Российская столица за последние годы построила за счёт городского бюджета семь укрупненных комплексов среднеобразовательных школ. Все они появились в районах, которые получили импульс к развитию. Каждая школа-гигант может принимать на обучение тысячу и более учеников, рассказал глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Три новые крупные школы построены в районе Некрасовка, по одной – в Обручевском, Левобережном и Молжаниновском, еще одна – на территории бывшей промзоны “ЗИЛ” в Даниловском районе. Еще одно здание планируется построить за счет средств города в Академическом районе», – уточнил руководитель департамента.

Школа в Академическом районе на юго-западе Москвы площадью 30 тысяч квадратных метров будет рассчитана на тысячу мест, её построят на улице Шверника. Проект будет осуществлен в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Помимо здания образовательного учреждения там обустроят спортивные сооружения, игровые площадки, а также зоны для отдыха с малыми архитектурными формами.

