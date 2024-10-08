Загрутдинов: Международный медицинский кластер стал партнером форума «БИОПРОМ 2024»

Международный медицинский кластер (ММК) стал партнером главного ежегодного события в сфере биотехнологий - Международного форума «БИОПРОМ 2024», который стартовал в Геленджике 7 октября, рассказал глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в этом году на форуме говорили о человекоцентричности. Целями мероприятия стали продвижение российских технологий на международных рынках, а также развитие сотрудничества с международными производителями, инвесторами и научными центрами.

«Биотех-проекты будут развиваться на территории в 19,4 гектара в Международном медицинском кластере в Сколкове. Общая площадь зданий составит 240 тысяч квадратных метров», – отметил Загрутдинов.

Он отметил, что на территории ММК разместятся производства отечественных фармкомпаний и биотехнологических стартапов. Сам ММК – территория площадью 58,6 гектара, на которой могут разместиться биотехнологические, образовательные и медицинские центры.

Российские бренды, установив курс на импортозамещение, преуспели на внутренних рынках. На сегодняшний день они готовы экспортировать свою продукцию за границу. Так, одним из ключевых направлений деятельности ММК и является биотех.

