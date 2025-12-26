За год международные форумы в Москве собрали представителей более 120 стран

По её словам, в мероприятиях, которые были посвящены инновациям, креативным индустриям, туризму и другим направлениям, приняли участие ведущие эксперты «более чем из половины стран мира», в том числе Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, Малайзии, Индонезии и Казахстана.

По её словам, на проходящих в столице представительных встречах специалисты обмениваются опытом и лучшими практиками, а также находят новых партнеров и заключают контракты, что способствует продвижению отечественных решений на новые рынки.

«Москва продолжает укреплять статус одного из центров международного сотрудничества», — подчеркнула она.

Ранее Сергунина заявила, что московские экспортеры выбрали международные отраслевые мероприятия, в которых хотели бы принять участие в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

