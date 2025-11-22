Сергунина: Московский проект получил премию «Лидеры ИИ»

В Москве назвали лауреатов нацпремии «Лидеры искусственного интеллекта», сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

Она рассказала, что в столице реализуют свыше 120 проектов с использованием нейросети. По ее словам, в номинации «За разработку ИИ-сервиса» отметили столичное решение «Генеративное проектирование в строительстве», которое интегрировано в виртуальную копию города с 9 тысячами аналитических слоев данных.

Сергунина подчеркнула, что цифровой двойник Москвы вошел в число передовых российских технологий, которые столица постоянно демонстрирует на ключевых отраслевых мероприятиях как в РФ, так и за рубежом. Например, добавила политик, проекты представляли на форуме «Цифровые решения» и на международной технологической выставке «GITEX Global» в Дубае.

Отмечается, что внедренный в проект ИИ создает комплексные модели с соцучреждениями и всей необходимой инфраструктурой. При моделировании учитывают экономическую эффективность, транспортную доступность и другие значимые условия.