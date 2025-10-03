Выставка о системе среднего профессионального образования проходит в Москве

В Москве в Национальном центре «Россия» проходит выставка «85 лет системе СПО: сила в мастерстве!». 2 октября, в День среднего профессионального образования, ее посетили председатель правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава правительства пообщался с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства, Всероссийского конкурса «Мастер года», студентами и директорами ведущих кластеров федерального проекта «Профессионалитет».

«Сегодня у нас в стране действует более 3,2 тысячи колледжей, в которых учится около 4 миллионов молодых людей. Профессию в них можно получить по любой из 500 специальностей во всех ключевых отраслях экономики. Сегодня, кстати, на стенде были представлены профессии, которые в свое время в Советском Союзе давались в системе СПО. Это совершенно разные профессии разных отраслей экономики. Сегодня можно также получить самые разные профессии – от современных специальностей в области информационных технологий, разработки программного обеспечения и ядерной энергетики до медицины, образования, сферы туризма и многих других», – сказал Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в 79 регионах страны действует 370 кластеров «Профессионалитета» по 24 отраслям экономики. К 2026 году их число планируется довести до 560. Такой подход позволяет не только повысить качество подготовки специалистов, но и максимально приблизить образовательный процесс к реальным требованиям рынка труда.