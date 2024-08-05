Выставка креативных арт-объектов открылась на форуме-фестивале «Москва 2030»
Выставка креативных арт-объектов под открытым небом «Портал. Арт» открылась в инновационном центре «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
В числе экспонатов экспозиции, которая проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», можно увидет инсталляции 12-метрового космонавта, единорога, планеты, цепи ДНК высотой восемь метров и прочие символы развития, творчества и достижений города.
Цель технологической выставки - рассказ о будущем Москвы и грядущих переменах. В частности, арт-объект «Око», где с помощью нейросети образ гостя помещается в заранее созданный вид столицы будущего.
Инсталляция «Планета» посвящена космосу, арт-объект «Единорог» - это символ успешных компаний и резидентов инновационного центра «Сколково». Инсталляция «ДНК» рассказывает о связи человека и природы. А арт-объект «Ноутбук Mos.Tech» с высокой точностью воссоздает в виртуальной реальности мельчайшие детали главной выставки страны - ВДНХ.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что достижения московской ракетно-космической промышленности будут продемонстрированы в ЦВК «Экспоцентр» на выставке «Москва промышленная. Город будущего» с 10 августа по 8 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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