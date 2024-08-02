В честь Дня строителя на Тверском бульваре открылась интерактивная фотовыставка «Арт-стройка»

Интерактивная фотовыставка на Тверском бульваре открыта с 1 августа. Она рассказывает москвичам и гостям столицы об особенностях проектирования и строительства станций метро, дорог, зданий и других объектов инфраструктуры.

Выставка «Арт-стройка» посвящена Дню строителя и продлится до 31 августа. Ее создатель – участник ключевых градостроительных программ столицы компания «Мосинжпроект».

«Данная экспозиция создана в новом для города формате: наряду с фотографиями процесса строительства самых разных объектов «Мосинжпроекта», на ней представлены изображения, созданные нейросетью. Посетители выставки увидят, как мог бы выглядеть процесс строительства в представлении известных художников – Пикассо, Кандинского, Малевича и Айвазовского», – сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Особенной частью экспозиции стали рисунки детей сотрудников «Мосинжпроекта» на тему «Искусство стройки». А размещенные на каждом стенде QR-коды приведут посетителей фотовыставки в интерактивную игру «Машинист ТПМК» (тоннелепроходческий механизированный комплекс), где каждый участник сможет построить тоннель метро, или к просмотру видеороликов о настоящей «живой» стройке и ежедневной работе строителей.

Холдинг «Мосинжпроект» включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ и входит в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России.

Основанная в 1958 году компания сегодня объединяет ведущие проектные и строительные организации, в ней трудятся более 14 000 высококлассных специалистов.

За годы работы сотрудники холдинга приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено больше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. При проектировании и строительстве в холдинге применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Специалисты «Мосинжпроекта» внедряют в производственные процессы собственные разработки, в том числе в области технологий информационного моделирования.









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