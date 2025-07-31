Всесезонная ледовая площадка откроется 3 августа в «Лужниках»
Гибридная ледовая площадка откроется 3 августа на территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники»а территории Южного спортивного центра олимпийского комплекса «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.
Отмечается, что на площадке размером 34 на 18 метров нанесена профессиональная разметка для хоккея три на три, однако здесь можно будет и просто покататься на коньках. Также будут работать специальные фотозоны.
«Благодаря покрытию всесезонным льдом, тренировки и соревнования не будут зависеть от капризов погоды», – указали в департаменте.
В ведомстве добавили, что новая гибридная ледовая площадка является одной из центральных новинок фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего».
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на части бывшей промзоны «Ленино» в Бирюлеве Восточном построят современный многофункциональный жилой квартал с крытым катком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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