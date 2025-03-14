Сергей Собянин: Территория «Лужников» станет одним из лучших парков Москвы

Проект по благоустройству территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве стартует в 2025 году, он пройдет в три этапа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, возрождение олимпийского комплекса – один из главных проектов развития спортивной инфраструктуры в стратегии развития города.

«Но потенциал «Лужников» не ограничивается спортом. Мы продолжаем развивать эту территорию как центр комфортного и интересного досуга для москвичей и туристов. Поэтому в этом году приступим к реализации нового проекта – благоустройству территории олимпийского комплекса», – подчеркнул Собянин.

Благоустройство начнут с Центральной площади перед Большой спортивной ареной, кроме того, специалисты реконструируют причал «Лужники-Центральный». Большое зеркало водной глади станет «сердцем» площади: летом здесь будут появляться места отдыха, а зимой на центральной площади и боковых аллеях обустроят каток. Между двумя аллеями деревьев вдоль площади разместят павильоны с ресторанами, кафе, пунктами проката, раздевалками. В оформлении строений будут применяться общие композиционные приемы, материалы и формы.

На этот год запланирована реконструкция причала «Лужники-Центральный», которая сделает объект функциональнее. Причал приподнимут почти на 1,2 м от уровня воды, его ширину и длину увеличат. Объект оборудуют для доступа маломобильных групп населения, кроме того, здесь обустроят новые отбойные устройства и смонтируют кнехты для комфортной стоянки двух прогулочных теплоходов одновременно.

«Также будет организована отдельная зона для причаливания электросудов. Обновленный причал сможет принимать не только прогулочные, но и регулярные речные суда, когда придет время для организации соответствующего маршрута», – указал Собянин.

Разбросанные по всей территории «Лужников» хозплощадки перенесут в единый складской центр, а на освободившихся пространствах создадут новые рекреационные зоны. Также в планах обновить покрытия дорожек, установить малые архитектурные формы, современную систему освещения, добавить дополнительное озеленение. Благоустройство превратит «Лужники» в один из лучших парков столицы.

Собянин напомнил, что в Москве за последние годы реконструировали Большую спортивную арену, построили Дворец гимнастики, Международный центр самбо и центр бокса, Дворец водных видов спорта, дворец «Кристалл», Дворец тенниса. Также в городе отремонтировали универсальный спортзал «Дружба», создали канатную дорогу, связывающую «Лужники» с Воробьевыми горами, завершили строительство оздоровительного комплекса в составе дворца спорта «Лужники».

