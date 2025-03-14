Возможность покупки билета в подарок появилась в сервисе «Мосбилет»

Отмечается, что посещение будет организовано согласно новым правилам, вступающим в силу с 15 марта, то есть с указанием персональных данных. В этом случае покупателю будет необходимо поставить соответствующую отметку в электронной форме.

Тот, кому предназначен билет, получит в электронном письме ссылку, пройдя по которой сможет ввести свои данные.

«При наличии Mos ID это можно сделать в несколько кликов», - указал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Также есть возможность передать билет другому человеку, если пользователь не сожет пойти на мероприятие. В данном случае оформить передачу следует не позднее чем за один час до начала.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что с 15 марта в столице вводится продажа именных билетов в театры и на концерты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

