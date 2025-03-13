«На уровне черной икры»: Садальский посещение театра назвал дорогим удовольствием
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с НСН заявил, что сейчас в Союзе театральных деятелей все занимаются своей карьерой, а не театром.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с НСН назвал введение именных билетов ужасным по отношению к театрам.
В Москве с 15 марта вводится продажа именных билетов в театры и на концерты. Теперь при покупке нужно будет предоставить документы. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей. Садальский заявил, что посещение театра стало сегодня слишком дорогим удовольствием.
«Введение именных билетов - это ужасно по отношению к театрам. Многие богатые люди, которые билеты покупают по 70 тысяч рублей, уже не пойдут на спектакль, потому что можно будет спросить: «какая у тебя зарплата, если ты билеты по 70 тысяч покупаешь»? Это сразу наводит на размышления. Станиславский придумал Московский художественный театр общедоступным, чтобы там были минимальные цены на билеты, 20-30 копеек. Любой человек разве может его посетить сейчас? Это дорогое удовольствие, на уровне черной икры», - подчеркнул актер.
Говоря о новом руководстве Союза театральных деятелей, Садальский заметил, что ему сейчас не до театров.
«Сейчас все занимаются своей собственной карьерой, славословием, словоблудием. Выходят и говорят, как мы любим свою страну, как мы любим Родину, но никто не говорит, как я люблю театр. Салтыков-Щедрин про это очень здорово сказал: «в последнее время что-то очень часто заговорили о патриотизме, наверняка, проворовались», - добавил Садальский.
Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок раскритиковал продажу билетов по паспорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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