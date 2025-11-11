Волонтеры ТиНАО отправили в зону СВО более 700 комплектов маскировочных сетей

Волонтеры Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы с начала 2025 года отправили в зону специальной военной операции свыше 135 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры округов.

«Этого достаточно для покрытия территории, более чем в пять раз превышающей размер Красной площади», – отмечается в сообщении.

Так, с начала СВО в Коммунарке работает волонтерская группа «Лисица». Десятки людей в ней плетут сети, изготавливают окопные свечи, собирают электронные устройства, формируют и доставляют гуманитарные грузы. Экипажи группы совершили более 200 выездов в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Крупнейшее в ТиНАО объединение добровольческих команд –Троицкий гуманитарный центр, в котором работают более 70 человек, распределенных на группы с различными направлениями. В частности, «Мангора» занимается производством маскировочных сетей, носилок, аптечек, тактических ковриков, подсумков. Центр открылся в октябре 2022 года и за время работы направил на передовую свыше 220 тонн грузов.

Поучаствовать в плетении сетей могут все желающие, для этого необходимо обратиться в один из пунктов, адреса которых представлены на сайте префектуры округов.

