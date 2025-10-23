Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Очередная акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции завершилась в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба префектуры СЗАО.

Волонтеры передали в зону СВО груз весом около 2 тонн, в том числе генераторы и обогреватели, теплые вещи, окопные свечи, маскировочные сети, перевязочные материалы.

«Предварительно волонтеры обязательно проверяют качество продуктов и вещей, контролируют комплектацию и упаковку, чтобы все дошло до адресатов в полной сохранности», – отметили в префектуре.

В организации отправки участвовали общественные советники, представители муниципальных округов, неравнодушные жители. С начала года бойцам отправили уже более 400 тонн гуманитарного груза. Работу ведут на нескольких площадках. Так, в храме Святых Равноапостольных Константина и Елены на улице Митинской занимаются плетением маскировочных сетей. В торговом центре на Тушинской волонтеры комплектуют наборы для сухого душа и изготавливают перевязочные материалы из марли и ваты. Гуманитарную деятельность координирует некоммерческая организация «Центр «Спорт и молод», она отвечает за логистику, контроль качества и доставку.

Москвичи помогают в сборе, упаковке и транспортировке посылок. Все желающие могут принести в точки приема гумпомощи в том числе продукты с длительным сроком хранения, теплую одежду, средства гигиены и перевязочные материалы. Пункты открыты на ул. Маршала Тухачевского, д. 55 и ул. Маршала Новикова, д. 5.

Также в округе работают благотворительные организации, оказывающие поддержку семьям бойцов СВО. В их числе фонды «Важен каждый» в Строгино и «Веста-помощь» в Щукино. К инициативе присоединяются и местные активисты.

