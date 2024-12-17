Военный комиссар Москвы сообщил о досрочном окончании осеннего призыва
Военный призыв в Москве завершился досрочно. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил военный комиссар столицы Максим Локтев.
По его словам, осенний призыв обычно длится до 31 декабря, однако в текущем году он был завершён досрочно в связи с «полным выполнением плана по количеству призывников».
Локтев указал, что подобное происходит достаточно редко.
«Молодые люди в Москве всё чаще стали осознавать важность прохождения военной службы. Кроме того, все больше людей воспринимают его для себя как точку роста», – подчеркнул военком.
Локтев добавил, что набор на службу по контракту продолжается.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 133 тысяч человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru