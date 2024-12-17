Военный комиссар Москвы сообщил о досрочном окончании осеннего призыва

По его словам, осенний призыв обычно длится до 31 декабря, однако в текущем году он был завершён досрочно в связи с «полным выполнением плана по количеству призывников».

Локтев указал, что подобное происходит достаточно редко.

«Молодые люди в Москве всё чаще стали осознавать важность прохождения военной службы. Кроме того, все больше людей воспринимают его для себя как точку роста», – подчеркнул военком.

Локтев добавил, что набор на службу по контракту продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 133 тысяч человек, сообщает RT.

