Владельцы столичных магазинов оказывают помощь участникам СВО

Один из столичных магазинов передал одну тонну различных материалов для нужд 2-й Таманской дивизии, а другой магазин — 200 различных автомобильных инструментов для 1199-го мотострелкового полка. Бизнесмен Арарат Гонян в свою очередь направил две бензопилы 252-му и 283-му полкам.

Торговые центры тоже не бросают бойцов РФ: комплекс из Савеловского района поделился пауэрбанками, а центр из района Люблино — брусом и генераторами.

Продукты питания стали самой популярной гуманитарной помощью. Тысячи владельцев магазинов и предпринимателей ежедневно передают зону СВО продукты длительного хранения. Так, один из столичных рынков передал сухофрукты, мясные и рыбные консервы, орехи. Также передают и сладкое, например, сахар, печенье, сгущенку и конфеты, а еще книги и канцтовары. Так, московский книжный магазин направил одному из госпиталей 100 книг.

Торговые центры собирают и предметы личной гигиены, такие как упаковки сухого душа, мыло, шампуни, дезодоранты. Помимо этого, бойцам поступают комплекты постельного белья, одеяла и термобелье.

