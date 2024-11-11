Владельцы московских магазинов отправили консервы и канцтовары в зону СВО

Также сотрудники торговой точки упаковали для военнослужащих продукты длительного хранения — консервы, тушенку, сушки и прочую еду. В целом магазин собрал гуманитарный груз на сумму 60 тысяч рублей.

К сбору гуманитарной помощи подключились и торговые центры в Южном административном округе. Они отправили в ДНР канцтовары. ТЦ в Нагатинском районе собрал краски, кисти, фломастеры и карандаши для детей. Канцтовары собрал также другой торговый комплекс в этом районе. Товары для творчества отправили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в ЛНР. Еще три коробки с ручками, бумагой и всем необходимым жители присоединенных территорий получили от сотрудников ТЦ района Москворечье-Сабурово.

