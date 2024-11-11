Владельцы московских магазинов отправили консервы и канцтовары в зону СВО

Владельцы магазинов из Москвы помогли участникам военной операции на Украине. Предприниматели узнают у волонтеров о нуждах военнослужащих, а также жителей новых регионов, а затем собирают необходимое. Владелец магазина в Центральном административном округе столицы в частности отправил в зону СВО принтеры, бумагу, краски и карандаши на своей машине, говорится на сайте mos.ru.

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Также сотрудники торговой точки упаковали для военнослужащих продукты длительного хранения — консервы, тушенку, сушки и прочую еду. В целом магазин собрал гуманитарный груз на сумму 60 тысяч рублей.

К сбору гуманитарной помощи подключились и торговые центры в Южном административном округе. Они отправили в ДНР канцтовары. ТЦ в Нагатинском районе собрал краски, кисти, фломастеры и карандаши для детей. Канцтовары собрал также другой торговый комплекс в этом районе. Товары для творчества отправили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в ЛНР. Еще три коробки с ручками, бумагой и всем необходимым жители присоединенных территорий получили от сотрудников ТЦ района Москворечье-Сабурово.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ТорговляСпецоперацияМосква

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