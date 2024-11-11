Ефимов: Москва выделила более 116 гектаров земли для ИЖС с 2020 года
Жители Москвы с 2020 года получили от властей города около тысячи участков для строительства частных домов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Земля выделялась для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с помощью разных механизмов: путем реализации на торгах, продажи и аренды.
«С 2020 года горожане получили 971 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Их них 320 были оформлены в собственность в рамках продажи по результатам аукционов и без проведения торгов. Еще 131 объект горожане арендовали у столицы после конкурентных процедур. Более 500 земельных участков выкупили с апреля 2020 года собственники капитальных объектов за 40 процентов от кадастровой стоимости земли», – сказал Ефимов.
Он добавил, что город передал москвичам в общей сложности более 116,5 гектара земли под ИЖС.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, с апреля 2020 года город заключил 521 договор с арендовавшими землю собственниками капитальных строений.
«Таким образом горожане оформили в собственность более 57 гектаров земли для ИЖС», – отметил Гаман.
Москвичи получили возможность выкупать землю под строительство частных домов со скидкой 60% после внесения изменений в закон о землепользовании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и отправку самолетов
- Исиба избран новым премьер-министром Японии
- СВР: США рассматривают возможность организовать выборы на Украине в 2025 году
- СМИ: Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС на запчасти
- Китай запустил коммерческую ракету Kinetica-1 с 15 спутниками
- Режим бедствия объявили в Колумбии из-за наводнений
- В Москву вернулись несколько видов редких птиц
- ФСБ предотвратила операцию Киева по угону вертолета ВКС России
- СМИ: В России сократят 10% штатных мест для госслужащих
- Над Воронежской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru