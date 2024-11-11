Ефимов: Москва выделила более 116 гектаров земли для ИЖС с 2020 года

Жители Москвы с 2020 года получили от властей города около тысячи участков для строительства частных домов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Земля выделялась для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с помощью разных механизмов: путем реализации на торгах, продажи и аренды.

«С 2020 года горожане получили 971 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Их них 320 были оформлены в собственность в рамках продажи по результатам аукционов и без проведения торгов. Еще 131 объект горожане арендовали у столицы после конкурентных процедур. Более 500 земельных участков выкупили с апреля 2020 года собственники капитальных объектов за 40 процентов от кадастровой стоимости земли», – сказал Ефимов.

Он добавил, что город передал москвичам в общей сложности более 116,5 гектара земли под ИЖС.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, с апреля 2020 года город заключил 521 договор с арендовавшими землю собственниками капитальных строений.

«Таким образом горожане оформили в собственность более 57 гектаров земли для ИЖС», – отметил Гаман.

Москвичи получили возможность выкупать землю под строительство частных домов со скидкой 60% после внесения изменений в закон о землепользовании.

