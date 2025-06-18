Владелец мебельного центра в Москве собрал гуманитарную помощь для бойцов СВО
Владелец мебельного торгового центра в Северо-Западном административном округе Москвы передал гуманитарные посылки в зону специальной военной операции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Предприниматель Олег отправляет грузы для участников СВО не в первый раз, вместе с сотрудниками мужчина собрал комплексную помощь для военных. Олег рассказал, что его знакомые напрямую общаются с военнослужащими в зоне спецоперации.
«Через них узнал, что сейчас необходимо на фронте. Друзья передали мне список, и мы с коллегами прямо по нему закупили все по запросам», – поделился предприниматель.
В зону СВО отправили сезонную одежду, обувь, спальные мешки, подушки и одеяла, продукты длительного хранения, чай и кофе. Как отметил бизнесмен, он будет помогать бойцам, пока это необходимо.
Владельцы столичных магазинов, торговых центров, автосалонов, других заведений бытовых услуг, а также рестораторы регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону боевых действий с первых дней СВО. Военные получают в посылках продукты, средства личной гигиены, сезонную одежду, лекарства, стройматериалы, также им передают военную технику.
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