Вице-мэр Ракова: Центры московского долголетия внедряют когнитивные технологии
Почти 3 миллиона человек «серебряного» возраста проживают в Москве, для них запущены различные программы, в том числе для заботы о ментальном здоровье и когнитивных способностях. Об этом в День старшего поколения, который празднуют 1 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр в беседе с РИА Новости, сегодня продолжительность жизни в Москве составляет 79 лет, как ожидается, в ближайшие год-два она превысит 80 лет. Для активной, качественной и полноценной жизни горожанам старшего поколения предлагают проект «Московское долголетие». Он реализуется по двум трекам.
«Первый — это возможность заниматься в различных группах любой направленности, которые помогут сохранить физическую активность и сформировать новые интеллектуальные и когнитивные функции. Второе направление – это центры московского долголетия. Сейчас их уже в столице 134, в ближайший год мы планируем открыть их в каждом районе Москвы», — поделилась Ракова.
С этого года в столице планируют наращивать спецпрограммы по поддержанию интеллектуальных навыков и когнитивных функций. Город активно работает с гериатрическими институтами, институтом мозга Федерального медико-биологического агентства и клиниками памяти. Также Ракова напомнила, что «Московское долголетие» предлагает москвичам свыше 3000 площадок и около 40 бесплатных направлений занятий, в числе которых английский язык, IT, танцы, музыка.
В свою очередь, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения накануне Дня старшего поколения провел исследование «Ментальное здоровье – источник счастливого долголетия в мегаполисе». Эксперты опросили 800 человек, в том числе участников «Московского долголетия». По итогам сравнительного анализа выяснилось, что они чаще удовлетворены качеством жизни (61% и 49%), их показатели ментального самочувствия выше (62% против 52%), также они считают себя активными членами социально-культурной жизни и легче находят общий язык с детьми или внуками (55% и 32%).
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