Вице-мэр Ракова рассказала о новой возможности для москвичей вносить данные в электронную медкарту

Москвичи получили расширенный функционал электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Теперь можно вносить в «Дневник здоровья» показатели своего здоровья не только текстом, но и голосом, а также с помощью фото, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Именно эти данные помогают врачу составить более полное представление о состоянии здоровья пациента, отслеживать необходимые изменения. Разумеется, просматривать эту информацию специалист может только получения доступа от пациента.