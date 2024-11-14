Вице-мэр Ракова рассказала о новой возможности для москвичей вносить данные в электронную медкарту
Москвичи получили расширенный функционал электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Теперь можно вносить в «Дневник здоровья» показатели своего здоровья не только текстом, но и голосом, а также с помощью фото, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Именно эти данные помогают врачу составить более полное представление о состоянии здоровья пациента, отслеживать необходимые изменения. Разумеется, просматривать эту информацию специалист может только получения доступа от пациента.
Анастасия Ракова: 40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте
По ее словам, порядка 40% пациентов столичных больниц следят за информацией о своем лечении онлайн. А с момента появления возможности следить за лечением онлайн такой функцией воспользовались больше четырех миллионов человек.
Разработать такую функцию получилось благодаря цифровизации столичного здравоохранения. Одним из ключевых сервисов является электронная медицинская карта, где собираются все данные о состоянии здоровья пациента.
Ключом к успешному долголетию жителей Москвы является не только доступ к современным медицинским технологиям, но и изменение отношения к здоровью. Ракова отметила, что в Москве современные цифровые технологии играют ключевую роль в развитии системы здравоохранения.
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