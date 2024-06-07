Анастасия Ракова: 40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте

По ее словам, с момента появления возможности следить за лечением онлайн такой функцией воспользовались больше четырех миллионов человек.



Разработать такую функцию получилось благодаря цифровизации столичного здравоохранения. Одним из ключевых сервисов является электронная медицинская карта, где собираются все данные о состоянии здоровья пациента.

