Анастасия Ракова: 40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте

Порядка 40% пациентов столичных больниц следят за информацией о своем лечении онлайн, рассказала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, с момента появления возможности следить за лечением онлайн такой функцией воспользовались больше четырех миллионов человек.

Разработать такую функцию получилось благодаря цифровизации столичного здравоохранения. Одним из ключевых сервисов является электронная медицинская карта, где собираются все данные о состоянии здоровья пациента.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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