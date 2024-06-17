Вице-мэр Ракова отметила ускорение процесса постановки диагноза онкопациентам на 20%
Врачи Москвы ставят диагнозы на 20% быстрее благодаря объединению в единый контур всех лабораторий онкологических клиник и их цифровизации. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра напомнила, что Москва перешла в цифровую эру в диагностике опухолей благодаря внедрению стандарта онкопомощи в 2020 году.
«За счет технического переоснащения патоморфологических отделений онкостационаров, поставки современного, унифицированного оборудования, автоматизации рутинных процессов, разработки и внедрения программного обеспечения время на постановку диагноза врачом-патоморфологом сократилось на 15-20%. Ежегодно в патоморфологических отделениях стационаров проводится более 1,5 млн исследований», — указала Ракова.
С внедрением единой цифровой системы для патоморфологии стекла и блоки сменились цифровыми изображениями, которые накапливают в единой базе. Со временем благодаря этому будет создан один из самых больших специализированных архивов в мире, который планируют применять для обучения искусственного интеллекта.
Сегодня медики изучают биоматериал пациента с подозрением на онкологию не под микроскопом, а на компьютере. Фрагмент тканей заливают в парафиновый блок, послойно нарезают на фрагменты, монтируют на стекло и помещают в специализированные оцифровывающие изображение сканеры. Затем изображения автоматически загружают в цифровую систему, доступную всем патоморфологическим отделениям якорных онкостационаров Москвы.
Цифровизация помогла в решении логистических проблем, теперь, чтобы показать стеклопрепарат специалистам другого учреждения, не нужно организовывать его перевозку: коллегиальный просмотр можно проводить в реальном времени, за счет этого время на постановку диагноза сократилось на часы или даже на дни.
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