Вице-мэр Ракова: на регистрацию брака летом подали заявление уже 32 тысячи пар

Летом в Москве хотят пожениться 32 тысячи пар, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По ее словам, все больше молодоженов хотят пожениться не в традиционных дворцах бракосочетания, а в интересных модных локациях. Сейчас в Москве доступно 32 необычных места для проведения свадьбы.

Ракова рассказала, что в мае была создана новая локация в библиотеке Пушкина и в усадьбе Зубова.

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ФОТО: пресс-служба Управления ЗАГС г. Москвы
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