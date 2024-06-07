Вице-мэр Ракова: на регистрацию брака летом подали заявление уже 32 тысячи пар
7 июня 202416:59
Летом в Москве хотят пожениться 32 тысячи пар, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По ее словам, все больше молодоженов хотят пожениться не в традиционных дворцах бракосочетания, а в интересных модных локациях. Сейчас в Москве доступно 32 необычных места для проведения свадьбы.
Ракова рассказала, что в мае была создана новая локация в библиотеке Пушкина и в усадьбе Зубова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru