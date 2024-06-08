Вице-мэр Ракова: Два центра женского здоровья откроются в этом году

В этом году в Москве откроются два центра женского здоровья (ЦЖЗ), рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По ее словам, специалисты уже подобрали помещения для 20 будущих центров, в 15 из которых уже начаты ремонтные работы.

Первый центр женского здоровья в Москве появился в декабре прошлого года на базе перинатального центра ГКБ №31. Новые центры войдут в структуру крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь. Примечательно, что центры возведут около роддомов, благодаря чему женщины смогут получать всю медицинскую помощь.

Центры женского здоровья - ключевой элемент акушерско-гинекологической службы столицы в рамках нового стандарта. Они представляют собой единую сеть современных клиник, полностью специализирующихся на вопросах поддержки женского здоровья.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ЗдоровьеМосква

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