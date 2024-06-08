Вице-мэр Ракова: Два центра женского здоровья откроются в этом году
В этом году в Москве откроются два центра женского здоровья (ЦЖЗ), рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По ее словам, специалисты уже подобрали помещения для 20 будущих центров, в 15 из которых уже начаты ремонтные работы.
Первый центр женского здоровья в Москве появился в декабре прошлого года на базе перинатального центра ГКБ №31. Новые центры войдут в структуру крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь. Примечательно, что центры возведут около роддомов, благодаря чему женщины смогут получать всю медицинскую помощь.
Центры женского здоровья - ключевой элемент акушерско-гинекологической службы столицы в рамках нового стандарта. Они представляют собой единую сеть современных клиник, полностью специализирующихся на вопросах поддержки женского здоровья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru