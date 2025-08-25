Вице-мэр Ракова: До 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут экскурсии для москвичей

Дни открытых дверей начались в 51 обновленной школе Москвы, увидеть, как изменились образовательные пространства по программе «Моя школа», можно 25-30 августа. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект «Моя школа» не только меняет учебные пространства, но создает качественные и технологичные условия для учебы и творчества. Чтобы горожане могли лично оценить изменения, в столице запустили уникальные экскурсии для всех желающих.

«Гости своими глазами увидят, как теперь выглядят учебные кабинеты, лаборатории, медиатеки, спортзалы, зоны отдыха и обновленные пришкольные территории. Посетителей также ждут лекции психологов и спортивные мастер-классы. На сегодняшний день на экскурсии зарегистрировались уже более 100 тыс. москвичей», – отметила Ракова.

Экскурсии по учебным заведениям проводятся с понедельника по пятницу в 14:00 - 20:00, в субботу в 10:00 - 16:00. Посетители не только увидят обновленные школы, гостей ожидает специальная программа. Так, учителя физкультуры проведут тренировки в обновленных спортзалах и на спортплощадках. В свою очередь, специалисты Городского психолого-педагогического центра проведут лекции и консультации для родителей, где обсудят актуальные темы.

Кроме того, в Новопушкинском сквере установили арт-объект – большой школьный рюкзак. Горожане могут сделать фотографию и опубликовать ее в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #моя_школа. Авторов лучших фото пригласят на встречу с популярным исполнителем Ваней Дмитриенко в обновленной школе.

