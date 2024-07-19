Вице-мэр Ракова: более 2 тысяч сотрудников МФЦ работают в столичных медучреждениях

Она отметила, что администраторы центров Госуслуг помогают в формировании доверительных отношений между пациентами и сотрудниками медцентров.

Так, должности администраторов во флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров заняли 419 сотрудников центров Госуслуг. Таким образом, сотрудники МФЦ стали неотъемлемой частью пациентоориентированного подхода при оказании медпомощи.

Главный принцип работников МФЦ - «Человек на первом месте». Всего в направлении «Мой администратор» трудятся более 2 тысяч сотрудников центра «Мои Документы», они помогают в решении сложных ситуаций, регистрируют пациентов и консультируют сопровождающих.

Перед работой с пациентами администраторы обучаются в образовательном центре «Академия искреннего сервиса», где изучают функционал и специфику работы.

