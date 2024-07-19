Вице-мэр Ракова: более 2 тысяч сотрудников МФЦ работают в столичных медучреждениях
В московских центрах Госуслуг работают более двух тысяч сотрудников, которые помогают с регистрацией пациентов, консультируют сопровождающих, организуют их встречи с врачами и помогают решать нестандартные ситуации. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Она отметила, что администраторы центров Госуслуг помогают в формировании доверительных отношений между пациентами и сотрудниками медцентров.
Так, должности администраторов во флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров заняли 419 сотрудников центров Госуслуг. Таким образом, сотрудники МФЦ стали неотъемлемой частью пациентоориентированного подхода при оказании медпомощи.
Главный принцип работников МФЦ - «Человек на первом месте». Всего в направлении «Мой администратор» трудятся более 2 тысяч сотрудников центра «Мои Документы», они помогают в решении сложных ситуаций, регистрируют пациентов и консультируют сопровождающих.
Перед работой с пациентами администраторы обучаются в образовательном центре «Академия искреннего сервиса», где изучают функционал и специфику работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Луганском сбили три ракеты ATACMS
- В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»
- СМИ: Глобальный технический сбой связан с работой Windows
- Губернатор Коми предложил запретить детям в России доступ к интернету
- Масштабный сбой в работе авиакомпаний произошел в США
- Самолет Ан-2 разбился в Армении
- ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
- СМИ: Визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа
- Режим ЧС ввели в Советском районе ХМАО из-за лесных пожаров
- Россия поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru