Вице-мэр Ракова: более 2 тысяч сотрудников МФЦ работают в столичных медучреждениях

В московских центрах Госуслуг работают более двух тысяч сотрудников, которые помогают с регистрацией пациентов, консультируют сопровождающих, организуют их встречи с врачами и помогают решать нестандартные ситуации. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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Она отметила, что администраторы центров Госуслуг помогают в формировании доверительных отношений между пациентами и сотрудниками медцентров.

Так, должности администраторов во флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров заняли 419 сотрудников центров Госуслуг. Таким образом, сотрудники МФЦ стали неотъемлемой частью пациентоориентированного подхода при оказании медпомощи.

Главный принцип работников МФЦ - «Человек на первом месте». Всего в направлении «Мой администратор» трудятся более 2 тысяч сотрудников центра «Мои Документы», они помогают в решении сложных ситуаций, регистрируют пациентов и консультируют сопровождающих.

Перед работой с пациентами администраторы обучаются в образовательном центре «Академия искреннего сервиса», где изучают функционал и специфику работы.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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