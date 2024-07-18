Заммэра Ракова: врачи центра женского здоровья помогли родиться 500 москвичам
Первый клиентский путь ведения беременности разработали в Москве в рамках нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Он содержит в себе подробный и понятный алгоритм обследований. Кроме того, два центра женского здоровья откроются в Москве до конца 2024 года (всего их будет порядка 20). Об этом в ходе посещения ремонтируемого центра женского здоровья при ГКБ им. Ерамишанцева заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, центры оснастят новейшим медицинским оборудованием, а принимать пациентов будут высококвалифицированные медики. Сегодня в Москве действует один такой центр (на базе перинатального центра ГКБ №31, открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным в ноябре 2023 года), в котором родились 500 маленьких москвичей, а также консультируются по ведению беременности 1200 будущих мам. Ремонтные работы сейчас ведутся в 15 центрах, два из них откроются до конца года. Всего же формирование сети планируется завершить в течение ближайших нескольких лет, отметила Ракова.
Вице-мэр добавила, что благодаря новым центрам медпомощь женщинам перейдет на новый уровень. Они войдут в структуру крупных многопрофильных стационаров и расположатся поблизости от крупных перинатальных центров и роддомов.
Новый стандарт планируется создать с учетом новой культуры общения пациента и врача, подчеркнула заммэра. По ее словам, каждая будущая мама должна понимать, какие исследования и скрининги следует пройти, зачем они нужны, как часто необходимо посещать врача. Это позволит сформировать более ответственное отношение к своему здоровью и самочувствию будущего ребенка.
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