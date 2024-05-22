Вице-мэр Ракова встретилась с участниками Большой арктической экспедиции

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с московскими школьниками и студентами колледжей, которые вернулись из двухнедельной Большой арктической экспедиции. Такая экспедиция под руководством путешественника Матвея Шпаро проводится каждый год и нацелена на воспитание нового поколения полярников.

«Мы стараемся развивать различные активности вне учебы, в том числе и туристические направления. И в дальнейшем планируем сделать акцент на развитие активного школьного туризма. В Доме пионеров на Воробьевых горах осенью состоится Большой туристский слет, в котором примут участие столичные школьники, студенты колледжей и их родители. Также город поддержит интерес ребят и для московских школьников — покорителей Арктики впервые будет открыто еще одно направление — Южный полюс. В новом учебном году начнется подготовка экспедиции школьников Москвы в Антарктику», - отметила она.