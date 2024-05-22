Вице-мэр Ракова встретилась с участниками Большой арктической экспедиции
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с московскими школьниками и студентами колледжей, которые вернулись из двухнедельной Большой арктической экспедиции. Такая экспедиция под руководством путешественника Матвея Шпаро проводится каждый год и нацелена на воспитание нового поколения полярников.
«Мы стараемся развивать различные активности вне учебы, в том числе и туристические направления. И в дальнейшем планируем сделать акцент на развитие активного школьного туризма. В Доме пионеров на Воробьевых горах осенью состоится Большой туристский слет, в котором примут участие столичные школьники, студенты колледжей и их родители. Также город поддержит интерес ребят и для московских школьников — покорителей Арктики впервые будет открыто еще одно направление — Южный полюс. В новом учебном году начнется подготовка экспедиции школьников Москвы в Антарктику», - отметила она.
Юные исследователи на встрече рассказали о своих впечатлениях. Команда ребят «Московские профессионалы» поделилась, что на мысе Челюскин строится передвижной экспедиционный городок-станция, где есть интернет и технологии умного дома. Благодаря этой станции можно будет осуществить крупные проекты по очистке Русской Арктики от промышленных отходов. Также ученики рассказали про встречу с белым медведем и показали ночные фото айсбергов.
Школьники прошли основательную подготовку перед путешествием. Они писали «Арктический диктант», проходили испытания на учебных сборах в условиях, близких к арктическим и изучали технику безопасности. Отмечается, что среди 5600 участников отбор прошли только 14 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинокритик Шпагин назвал Безрукова идеальным актером на роль Жириновского
- Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2024 году
- Продюсер Ратников: Рэпер Канье Уэст не приедет этим летом в Москву
- В ИРИ сообщили, что российские компьютерные игры появятся в Азии через пять лет
- Стоимость апельсинового сока в мире установила рекорд
- Роскомнадзор выявил свыше двух тысяч нарушений в произведениях искусства в интернете
- Пранкеры Вован и Лексус вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину
- Сериал «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь продлят на второй сезон
- СМИ: Дон окрасился в фиолетовый цвет в Ростове-на-Дону
- Россия в апреле сократила выпуск стали на 5,7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru