Вице-мэр Ракова встретилась с участниками Большой арктической экспедиции

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с московскими школьниками и студентами колледжей, которые вернулись из двухнедельной Большой арктической экспедиции. Такая экспедиция под руководством путешественника Матвея Шпаро проводится каждый год и нацелена на воспитание нового поколения полярников.

«Мы стараемся развивать различные активности вне учебы, в том числе и туристические направления. И в дальнейшем планируем сделать акцент на развитие активного школьного туризма. В Доме пионеров на Воробьевых горах осенью состоится Большой туристский слет, в котором примут участие столичные школьники, студенты колледжей и их родители. Также город поддержит интерес ребят и для московских школьников — покорителей Арктики впервые будет открыто еще одно направление — Южный полюс. В новом учебном году начнется подготовка экспедиции школьников Москвы в Антарктику», - отметила она.

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Юные исследователи на встрече рассказали о своих впечатлениях. Команда ребят «Московские профессионалы» поделилась, что на мысе Челюскин строится передвижной экспедиционный городок-станция, где есть интернет и технологии умного дома. Благодаря этой станции можно будет осуществить крупные проекты по очистке Русской Арктики от промышленных отходов. Также ученики рассказали про встречу с белым медведем и показали ночные фото айсбергов.

Школьники прошли основательную подготовку перед путешествием. Они писали «Арктический диктант», проходили испытания на учебных сборах в условиях, близких к арктическим и изучали технику безопасности. Отмечается, что среди 5600 участников отбор прошли только 14 человек.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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