Причиной взрыва баллона в московском автобусе могла стать жара
Жару рассматривают в качестве предварительной причины взрыва газового оборудования на крыше автобуса в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Взрыв баллона произошел во вторник 2 июля в Ижорском проезде на севере Москвы. В результате ЧП пострадал водитель транспортного средства. Он был госпитализирован в одну из московских больниц c различными травмами.
По данным Telegram-канала 360.ru, кроме водителя пострадал также еще один пассажир. Он был госпитализирован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru