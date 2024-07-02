Причиной взрыва баллона в московском автобусе могла стать жара

Жару рассматривают в качестве предварительной причины взрыва газового оборудования на крыше автобуса в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

После взрыва газа в Стерлитамаке госпитализировали пять человек

Взрыв баллона произошел во вторник 2 июля в Ижорском проезде на севере Москвы. В результате ЧП пострадал водитель транспортного средства. Он был госпитализирован в одну из московских больниц c различными травмами.

По данным Telegram-канала 360.ru, кроме водителя пострадал также еще один пассажир. Он был госпитализирован.

Ранее в Москве загорелась кабина строительного крана на Выборгской улице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Соцсети
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