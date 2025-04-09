В Москве по программе реновации в ВАО демонтировали 67 домов

В Восточном административном округе Москвы демонтировали 67 ранее расселенных домов в рамках программы реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Жители 67 демонтированных домов полностью переселились в 57 новостроек по программе реновации. В частности, в районе Перово под заселение передали 13 жилых комплексов, в Гольянове – четыре», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Уточняется, что 18 домов демонтировали в районе Северное Измайлово, в Косино-Ухтомском освободились площадки, на которых ранее располагались 14 зданий, еще шесть домов убрали районе Гольяново.

В дальнейшем на этих участках построят новое жилье с необходимой инфраструктурой, проведут озеленительные работы и возведут площадки для отдыха и занятия спортом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин также рассказывал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов. По поручению Собянина, темпы ее реализации ускорены в два раза.

