В Москве по программе реновации в ВАО демонтировали 67 домов
В Восточном административном округе Москвы демонтировали 67 ранее расселенных домов в рамках программы реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Жители 67 демонтированных домов полностью переселились в 57 новостроек по программе реновации. В частности, в районе Перово под заселение передали 13 жилых комплексов, в Гольянове – четыре», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Уточняется, что 18 домов демонтировали в районе Северное Измайлово, в Косино-Ухтомском освободились площадки, на которых ранее располагались 14 зданий, еще шесть домов убрали районе Гольяново.
В дальнейшем на этих участках построят новое жилье с необходимой инфраструктурой, проведут озеленительные работы и возведут площадки для отдыха и занятия спортом.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин также рассказывал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов. По поручению Собянина, темпы ее реализации ускорены в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru