В третьем корпусе проблемного ЖК «Легенда» начали монтаж подъемников для маломобильных граждан

Генподрядчик ООО «ФЛЭТ и КО» сообщил, что в третьем корпусе проблемного ЖК «Легенда» начался монтаж подъемников для маломобильных граждан (на двух секциях они уже смонтированы).

Строители выполняют монтаж звукоизоляции полов квартир в первом и третьем корпусах комплекса. Также в этих двух корпусах ведется клининг (мытье окон, уборка помещений, технического подполья) и устраняются замечания по системам видеонаблюдения, пожарной сигнализации и домофонов. В первом корпусе завершаются работы по монтажу молниезащиты на кровле.

Входные группы второго корпуса облицованы керамогранитной плиткой. Заканчиваются работы по отделке в секциях с первой по пятую, а также по прокладке электрических кабелей.

В четвертом корпусе идут отделочные работы на всех секциях. Внутри двора выполнена облицовка боковых поверхностей входных групп.

В седьмом корпусе прокладка электрокабелей завершена, ведутся работы по облицовке входных групп.

Строители приступили к облицовке стены в грунте между корпусами №1 и №7, которая будет выполнять роль скамейки.

Благоустройство территории выполняется в зонах локальных очистных сооружений (ЛОС) и канализационной насосной станции (КНС). Вокруг КНС выполнена отмостка из брусчатки и оштукатурен цоколь. В ЛОС завершены монолитные работы, начаты работы по гидроизоляции помещений.

Всего на площадке работают около 300 человек. Количество рабочих уменьшилось в связи с завершением отдельных видов работ.

Деятельность подрядных организаций, ведущих достройку жилых комплексов, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту строительства города Москвы.

«ЖК «Легенда» возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м километре Калужского шоссе. В комплексе предусмотрено 7 жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в «Дорожную карту» проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тысяч квадратных метров. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», – рассказал руководитель Департамента строительства Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» переданы Департаменту строительства столицы.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тысячи дольщиков», – отметил Рафик Загрутдинов.

