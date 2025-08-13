В Тимирязевском районе Москвы появится новый дом по программе реновации

Проект жилого комплекса по программе реновации согласован по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«В Тимирязевском районе появится новый жилой дом на 368 квартир. Его построят по программе реновации на месте двух расселенных пятиэтажек. Проект дома согласован и соответствует современным градостроительным нормам», – рассказал Иван Щербаков.

В доме планируются два жилых корпуса, где первые этажи будут выделены для коммерческого и общественного использования. Также там появится Центр информирования о программе реновации.

На первых этажах расположатся вестибюли с комнатой консьержа и колясочными, а несколько квартир оборудуют для маломобильных граждан. Также в местах общего пользования запланирована безбарьерная среда.

Проект полностью отвечает требованиям пожарной безопасности. Так, в доме оборудуют незадымляемую лестничную клетку, противопожарные двери отделят лифтовые холлы от внутриквартирных коридоров.

Программу реновации в 2017 году утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Она предусматривает расселение 5176 домов.

