В Тимирязевском районе Москвы появится новый дом по программе реновации
Проект жилого комплекса по программе реновации согласован по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«В Тимирязевском районе появится новый жилой дом на 368 квартир. Его построят по программе реновации на месте двух расселенных пятиэтажек. Проект дома согласован и соответствует современным градостроительным нормам», – рассказал Иван Щербаков.
В доме планируются два жилых корпуса, где первые этажи будут выделены для коммерческого и общественного использования. Также там появится Центр информирования о программе реновации.
На первых этажах расположатся вестибюли с комнатой консьержа и колясочными, а несколько квартир оборудуют для маломобильных граждан. Также в местах общего пользования запланирована безбарьерная среда.
Проект полностью отвечает требованиям пожарной безопасности. Так, в доме оборудуют незадымляемую лестничную клетку, противопожарные двери отделят лифтовые холлы от внутриквартирных коридоров.
Программу реновации в 2017 году утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Она предусматривает расселение 5176 домов.
