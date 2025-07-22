В столице выявлены новые объекты культурного наследия

В ведомстве указали, что бывший казенный винный склад на ул. Самокатная был построен на рубеже XIX–XX веков на берегу реки Яузы в Лефортове, самые старые из сохранившихся построек относятся к 1851–1876 годам.

«Основная часть производственных корпусов создавалась архитектором Николаем Фалеевым и гражданским инженером Виктором Величкиным», – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в 1987 году Московский винный склад был превращен в завод, а в 2013 году производственные мощности были переведены в Каширский район Подмосковья.

Ранее Дом Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны в Санкт-Петербурге, построенный в 1875–1876 годах, был признан памятником регионального значения, сообщает 360.ru.