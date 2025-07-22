В столице выявлены новые объекты культурного наследия
Архитектурный комплекс Московского казенного винного склада №1 (ныне – Московский завод «Кристалл») включили в перечень 142 объектов культурного наследия. Об этом сообщает департамента культурного наследия столицы.
В ведомстве указали, что бывший казенный винный склад на ул. Самокатная был построен на рубеже XIX–XX веков на берегу реки Яузы в Лефортове, самые старые из сохранившихся построек относятся к 1851–1876 годам.
«Основная часть производственных корпусов создавалась архитектором Николаем Фалеевым и гражданским инженером Виктором Величкиным», – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что в 1987 году Московский винный склад был превращен в завод, а в 2013 году производственные мощности были переведены в Каширский район Подмосковья.
Ранее Дом Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны в Санкт-Петербурге, построенный в 1875–1876 годах, был признан памятником регионального значения, сообщает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Священник РПЦ усомнился в эффективности запрета «несуществующего» движения сатанизма
- В администрации президента исключили блокировку иностранных мессенджеров в РФ
- Mira Albor выступит в проекте «Джаз на воде»
- Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко
- Обыски в редакции Telegram-канала Baza завершились
- В Госдуме рассказали, почему россиянам не запретят подкармливать бродячих животных
- Фильм Сокурова «Дневник режиссера» покажут на Венецианском кинофестивале вне конкурса
- Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации в интернете
- «Вместо математики?»: Заслуженный учитель удивился новому «духовно-нравственному» предмету
- Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru