Собянин: В Единый реестр культурного наследия Москвы внесено 50 объектов

Он указал, что это здание театра «Эрмитаж», Кокоревское подворье, доходный дом княгини А.П. Голицыной, дом архитектора С.М. Гончарова и другие.

Градоначальник отметил, что всего в реестр включены 3 833 исторических здания и сооружения, взятые под государственную охрану. Их владельцы и арендаторы обязаны обеспечить сохранение и содержание объектов в соответствии с утверждённым предметом охраны.

«Продолжаем работать над сохранением исторической памяти нашего города», - заключил мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что главный дом усадьбы Якова Рекка, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, ждёт реставрация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».