Собянин: В Единый реестр культурного наследия Москвы внесено 50 объектов
В Единый реестр объектов культурного наследия Москвы было внесено ещё 50 памятников архитектуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что это здание театра «Эрмитаж», Кокоревское подворье, доходный дом княгини А.П. Голицыной, дом архитектора С.М. Гончарова и другие.
Градоначальник отметил, что всего в реестр включены 3 833 исторических здания и сооружения, взятые под государственную охрану. Их владельцы и арендаторы обязаны обеспечить сохранение и содержание объектов в соответствии с утверждённым предметом охраны.
«Продолжаем работать над сохранением исторической памяти нашего города», - заключил мэр.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что главный дом усадьбы Якова Рекка, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, ждёт реставрация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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