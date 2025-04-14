В столице стартует программа «Креативный бизнес-практикум»

Правительство Москвы подготовило новую программу поддержки для представителей сферы моды и дизайна «Креативный бизнес-практикум», до конца года в пространстве «АКИ.лаб» пройдет серия мероприятий с экспертами и лидерами рынка. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Участники проекта узнают, как привлекать инвесторов и продвигать свой бренд за рубежом, обсудят современные тренды и смогут найти деловых партнеров», — отметила вице-мэр.

Всего планируется провести более десяти встреч, первая из которых состоится 29 апреля. На семинарах будут разбирать основные вопросы по развитию бизнеса. Так, встречи посвятят авторскому праву, способам выхода компании на рынок и применению в производстве инновационных материалов, инфраструктурным возможностям Москвы.

Бизнесменов из индустрии моды ожидает фестиваль, на котором состоятся презентации для закупщиков, представителей учреждений культуры, ретейлеров, а также практикум по использованию нейросети при анализе предпочтений аудитории и оптимизации рабочих процессов. Итоги проекта будут подведены на встрече в конце года.

Для посещения мероприятий необходимо предварительно зарегистрироваться на портале столичного Агентства креативных индустрий.

