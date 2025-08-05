В столице состоялся XIII Кубок Посла Китая по Вэйци

Один из самых престижных турниров по интеллектуальному спорту — XIII Кубок Посла Китая по вэйци (го), прошёл в российской столице 2-3 августа. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что за победу и рекордный призвовой фонд в 750 тысяч рублей боролись 337 участников из 44 городов России. Следить ними впервые можно было благодаря онлайн-трансляциям на платформе «Спутник Го».

Главным победителем турнира стал многократный чемпион России и Европы, казанский гроссмейстер Илья Шикшин. Его земляк Александр Динерштейн стал вторым, а юный москвич Алексей Игонин завоевал бронзу.

На мероприятиях турнира присутствовали более тысячи гостей. Для них проводились мастер-классы по каллиграфии и китайской живописи, а также чайные церемонии.

Ранее в Москве завершился региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Jaro Larnos
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