В столице состоялся XIII Кубок Посла Китая по Вэйци

Отмечается, что за победу и рекордный призвовой фонд в 750 тысяч рублей боролись 337 участников из 44 городов России. Следить ними впервые можно было благодаря онлайн-трансляциям на платформе «Спутник Го».

Главным победителем турнира стал многократный чемпион России и Европы, казанский гроссмейстер Илья Шикшин. Его земляк Александр Динерштейн стал вторым, а юный москвич Алексей Игонин завоевал бронзу.

На мероприятиях турнира присутствовали более тысячи гостей. Для них проводились мастер-классы по каллиграфии и китайской живописи, а также чайные церемонии.

Ранее в Москве завершился региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

