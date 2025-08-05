В столице состоялся XIII Кубок Посла Китая по Вэйци
Один из самых престижных турниров по интеллектуальному спорту — XIII Кубок Посла Китая по вэйци (го), прошёл в российской столице 2-3 августа. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что за победу и рекордный призвовой фонд в 750 тысяч рублей боролись 337 участников из 44 городов России. Следить ними впервые можно было благодаря онлайн-трансляциям на платформе «Спутник Го».
Главным победителем турнира стал многократный чемпион России и Европы, казанский гроссмейстер Илья Шикшин. Его земляк Александр Динерштейн стал вторым, а юный москвич Алексей Игонин завоевал бронзу.
На мероприятиях турнира присутствовали более тысячи гостей. Для них проводились мастер-классы по каллиграфии и китайской живописи, а также чайные церемонии.
Ранее в Москве завершился региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ получил за взятку девять лет колонии
- Диетолог объяснила, почему предпочла волгоградские арбузы астраханским
- Россиянам рассказали, чем опасна краснуха
- В Турции уверены, что визит Эрдогана в Киев станет шагом к перемирию
- Исследование показало, какое жилье выбирают бумеры, миллениалы и зумеры в РФ
- Плевок в демократию: Что ждет Гагаузию после семилетнего приговора Гуцул
- Гуцул назвала вынесенный ей приговор суда политической расправой
- АЕБ: Продажи новых легковушек в России в июле 2025 года упали на 13%
- Группа SHOO выступит в проекте «Джаз на воде»
- Британскую НПО Zimin Foundation признали нежелательной в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru