В «Патриоте» завершился чемпионат по высокоточной стрельбе
Спортсмены из 10 регионов РФ приняли участие в чемпионате Центрального Федерального округа по стрельбе на дальние дистанции. Как заявили в департаменте спорта Москвы, турнир прошёл в огневом центре парка «Патриот» 28–29 июня.
Отмечается, что спортсмены из Москвы, Московской, Калужской, Волгоградской, Астраханской, Смоленской, Ульяновской областей, Карелии, Дагестана и Татарстана выполнили 16 упражнений со стрельбой на дистанции от 100 до 1200 метров.
«Заветный жетон «Снайпинг LR 1200м» по результатам чемпионата получили 10 спортсменов. Ещё шесть участников выполнили условия престижной номинации ФСДД повторно», – указали в ведомстве.
В департаменте добавили, что лучшим в дисциплине «Винтовка с ручным перезаряжанием 100–1200 м» стал Максим Гуменюк, в дисциплине «Винтовка с ручным перезаряжанием 100–1200 м – группа» победила команда «Первые среди равных».
Ранее в Москве завершился региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», в котором приняли участие 76 команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru