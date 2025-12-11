В столице прошли занятия Школы городской экономики для студентов

В столице обсудили ключевые вопросы развития и финансирования мегаполиса в рамках работы Школы городской экономики Правительства Москвы, которая прошла в этом году на базе Финансового университета при Правительстве РФ. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира. По словам Багреевой, сегодня правительство столицы решает по-настоящему интересные и амбициозные задачи городского развития.



«Мы стремимся познакомить с ними студентов – будущее нашей экономики. Для Москвы как для одного из крупнейших в мире мегаполисов критически важно формировать сообщество талантливых специалистов, которые знают, как устроена экономика столицы, и понимают масштаб стоящих перед нами вызовов. Школа городской экономики – это стратегические инвестиции в будущее Москвы», – отметила Багреева.



На её лекции, в частности, студенты узнали об экономической стратегии столицы, трансформации её экономики за последние 15 лет и влиянии приоритетных отраслей – высокотехнологичной промышленности – на структуру городской экономики. Багреева также рассказала о стоящих перед мегаполисом задачах развития до 2040 года.



Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев назвал партнерство с правительством Москвы в рамках Школы городской экономики идеальным примером эффективного взаимодействия государства и образования.



В рамках Школы городской экономики студенты столичных вузов приняли участие в кейс-чемпионате, в ходе которого студенческие команды соревновались в решении финансовой задачи. Победители получили приоритетное право на участие в программе стажировок комплекса экономической политики города Москвы.



В числе участников школы – студенты Финуниверситета, НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РАНХиГС и других вузов.

