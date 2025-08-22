В столице прошла летняя программа для детей участников СВО

Москва второй год подряд организует бесплатную летнюю досуговую программу для детей из семей участников специальной военной операции. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Этим летом ребята занимались творчеством, спортом, музыкой, 3D-моделированием, робототехникой, создавали мультфильмы и посещали экскурсии. Все это время с детьми работали высококвалифицированные педагоги и наставники. Новым и по-настоящему запоминающимся событием... стала индивидуальная экскурсия по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», – отметила вице-мэр.

Летнюю программу для детей из семей участников СВО 7-17 лет организовали на базе центра творчества «На Вадковском», подведомственного департаменту труда и социальной защиты Москвы. Ребятам предлагали творческие мастер-классы, спортивные, научно-технические, музыкальные занятия, культурно-досуговые мероприятия. Гости поучаствовали в выездных экскурсиях на партнерские площадки, в том числе ВДНХ, Центр национальных конных традиций, театр «Уголок дедушки Дурова», Российский национальный музей музыки, национальный центр «Россия».

В августе ребята посетили пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» форума «Территория будущего. Москва 2030». Дети приняли участие в мастер-классе и создали картины в технике нитяной графики.

