В столице пройдет зимний шахматный турнир «Московский спорт»
Зимний шахматный турнир «Московский спорт» состоится на волейбольной арене «Динамо» 5-7 декабря, мероприятие пройдет при поддержке департамента спорта Москвы. Об этом сообщила Федерация шахмат столицы.
Участие в турнире примут 400 спортсменов, планируется проведение трех отдельных соревнований.
«Для юношей и девушек до 15 лет они пройдут по круговой системе, где выступят по восемь участников в каждой группе. Отдельные соревнования пройдут для мальчиков и девочек до 13 лет по швейцарской системе в семь туров», – указали в федерации.
При этом для самых юных участников до 9 лет проведут турнир по системе в семь туров.
Соревнования станут одним из значимых событий в календаре шахматных турниров в Москве. Они позволят выявить талантливых юных спортсменов в разных возрастных категориях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте допустил завершение конфликта на Украине до конца года
- Зарплаты, инфляция и ставка ЦБ: Как окончание СВО изменит российскую экономику
- Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский
- Личная выгода: Зачем Орбан «внепланово» летит к Путину
- В Новосибирске завели уголовное дело после стрельбы в баре
- Ушаков: Уиткофф на следующей неделе приедет в Москву
- Всё заменят: Ухудшение качества интернета из-за старого оптоволокна опровергли
- «Подгорело у всех»: Стешин предсказал Украине потери Гуляйполя, Северска и Мирнограда
- Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» закрытых разговоров в СМИ
- ООН официально запустила процесс выборов нового генсека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru