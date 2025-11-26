В столице пройдет зимний шахматный турнир «Московский спорт»

Зимний шахматный турнир «Московский спорт» состоится на волейбольной арене «Динамо» 5-7 декабря, мероприятие пройдет при поддержке департамента спорта Москвы. Об этом сообщила Федерация шахмат столицы.

Участие в турнире примут 400 спортсменов, планируется проведение трех отдельных соревнований.

«Для юношей и девушек до 15 лет они пройдут по круговой системе, где выступят по восемь участников в каждой группе. Отдельные соревнования пройдут для мальчиков и девочек до 13 лет по швейцарской системе в семь туров», – указали в федерации.

При этом для самых юных участников до 9 лет проведут турнир по системе в семь туров.

Соревнования станут одним из значимых событий в календаре шахматных турниров в Москве. Они позволят выявить талантливых юных спортсменов в разных возрастных категориях.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
